Новый мост в Череповце сдадут раньше на три года

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-02T12:36:56+03:00

Движение будет открыто в августе 2022 года, а не в 2025 как планировалось ранее

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Новый срок назвали представители подрядной организации «Мострострой 11», принимавшей участие в строительстве Крымского моста. До конца этого года будут завершены работы по сооружению временных мостов на обеих берегах Шексны, и начаты работы по строительству главного мостового перехода. Второй мост через Шексну был задуман еще в 1987 году, но только в этом году приступили к его строительству.

Новый мост в Череповце свяжет федеральную трассу А-114 с дорогой на Сергиев Посад и обеспечит закольцовку всех четырех районов города. Благодаря этому будет снижена нагрузка на дорожную сеть центральной части города, а также существующий Октябрьский мост.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, вместе с возведением моста будет построен Южный обход Череповца длиной 8 км и шириной в шесть полос движения.

Правительство Вологодской области обязалось строго соблюдать график и объем финансирования работ, а это 16,6 миллиарда рублей. Олег Кувшинников подчеркнул, что правительство продолжит работу по привлечению федеральных средств на этот объект, но готово обеспечить финансирование из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU