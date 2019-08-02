В Госдуме оценили рекомендации Роскачества по использованию гаджетов

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-02T13:06:08+03:00

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В Госдуме выразили сомнение, что пользователи гаджетов будут следовать всем правилам кибербезопасности, чтобы защитить себя от хакерских атак. Такое мнение выразил зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в связи с новыми рекомендациями Роскачества.

«Сегодня вирусы, которые создают мошенники, поражают сотни миллионов компьютеров, смартфонов. Те рекомендации, которые были озвучены, конечно, какую-то положительную роль сыграют. Но тем не менее мало кто будет заклеивать камеру или микрофон, еще меньше людей будут вникать, какой доступ есть у того или иного приложения», — цитирует Свинцова RT.

При этом эксперт добавил, что образование по кибербезопасности должно начинаться со школы. Люди с детства должны привыкать защищать свои гаджеты от возможного вторжения. Поскольку у большинства современных школьников уже есть смартфоны, которыми они оплачивают завтраки или совершают покупки в интернете, дети должны знать об основных правилах безопасности.

Ранее сайт kp.ru писал, что Роскачество составило список правил, которые помогут пользователем защитить технику от кибератак.

ИСТОЧНИК KP.RU