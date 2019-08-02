2019-08-02T13:13:33+03:00
Политика

Ливия освободила двух российских моряков, осужденных за контрабанду

Россияне находились в стране с 2016 года
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Танкер "Теметерон" был задержан пограничной службой Ливии в 2016 годуТанкер "Теметерон" был задержан пограничной службой Ливии в 2016 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Ливии освободили двух российских моряков. Арестованные за контрабанду на танкере «Теметерон» не могли вернуться домой три года.

«Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков (капитан и старпом танкера "Теметерон" Владимир Текучев и Сергей Самойлов), которые томились в заточении целых три года!» — рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на своей странице в соцсетях.

Танкер "Теметерон" был задержан пограничной службой Ливии в 2016 году. В экипаже состояли трое россиян (капитан родом из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти украинцев и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме и ходит под флагом Белиза.

Двумя годами позже суд признал моряков виновными в контрабанде продуктов переработки нефти, а также нелегальном пересечении государственной границы. Двоих членов экипажа приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы. Изначально обвинение настаивало на максимальном наказании: пяти годах лишения свободы, конфискации судна и штрафе.

Сейчас Фонд защиты национальных ценностей ожидает официальных подтверждений со стороны МИД России и Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сенатор Игорь Морозов прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Североатлантический альянс поддержал решение США выйти из ДРСМД
Оппозиция Сирии согласилась на перемирие под Идлибом
В России могут начать продавать данные автовладельцев рекламным компаниям
В Японии казнили двух осужденных преступников
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Суд арестовал трех фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
В Госдуме оценили рекомендации Роскачества по использованию гаджетов
Розничные цены на автомобиль Aurus станут известны в конце августа
В США пилот посадил неисправный самолет на городскую улицу
Новый мост в Череповце сдадут раньше на три года
Китай намерен ввести ответные пошлины на товары из США
Помпео: США официально выходят из ДРСМД
В Совфеде прокомментировали новые санкции США из-за «дела Скрипалей»
Названа главная причина развития рака
Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любовь Соболь о незаконности акции 3 августа
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Названы наиболее популярные в 2019 году среди россиян дизельные авто