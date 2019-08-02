Ливия освободила двух российских моряков, осужденных за контрабанду

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-02T13:13:33+03:00

Танкер "Теметерон" был задержан пограничной службой Ливии в 2016 году Фото: REUTERS

Россияне находились в стране с 2016 года

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В Ливии освободили двух российских моряков. Арестованные за контрабанду на танкере «Теметерон» не могли вернуться домой три года.

«Сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков (капитан и старпом танкера "Теметерон" Владимир Текучев и Сергей Самойлов), которые томились в заточении целых три года!» — рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на своей странице в соцсетях.

Танкер "Теметерон" был задержан пограничной службой Ливии в 2016 году. В экипаже состояли трое россиян (капитан родом из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти украинцев и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме и ходит под флагом Белиза.

Двумя годами позже суд признал моряков виновными в контрабанде продуктов переработки нефти, а также нелегальном пересечении государственной границы. Двоих членов экипажа приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы. Изначально обвинение настаивало на максимальном наказании: пяти годах лишения свободы, конфискации судна и штрафе.

Сейчас Фонд защиты национальных ценностей ожидает официальных подтверждений со стороны МИД России и Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU