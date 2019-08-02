2019-08-02T13:20:00+03:00
Общество

Суд арестовал трех фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Участники несанкционированной акции будут находиться под стражей до 27 сентября
Марина ВЕНЦОВА
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Суд арестовал двух фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июляСуд арестовал двух фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пресненский суд Москвы в пятницу, 2 августа, заключил под стражу Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова - фигурантов несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемых в участии в массовых беспорядках.

Мера пресечения в виде заключения под стражей будет действовать до 27 сентября, передают РИА Новости.

В ходе заседания Подкопаев выглядел подавленно, однако подчеркнул, что виновным себя не считает. При задержании у него изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.

По версии следствия, Жуков на митинге попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии, который признан потерпевшим по делу. В своих показаниях, которые есть в материалах дела, он отмечает, что физическую боль не испытывал, а произошедшее расценивает как провокацию.

Раджабов, по данным следствия, во время несанкционированного митинга кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав ему в шею. В связи с этим молодому человеку вменяют как участие в массовых беспорядках, так нападение на представителя власти.

Всего в настоящее время по уголовному делу задержаны пять человек.

Напомним, в минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Всего в ней приняли участи около 3500 человек. В ходе митинга за различные нарушения были задержаны 1074 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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