Суд арестовал трех фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы в пятницу, 2 августа, заключил под стражу Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова - фигурантов несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемых в участии в массовых беспорядках.
Мера пресечения в виде заключения под стражей будет действовать до 27 сентября, передают РИА Новости.
В ходе заседания Подкопаев выглядел подавленно, однако подчеркнул, что виновным себя не считает. При задержании у него изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.
По версии следствия, Жуков на митинге попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии, который признан потерпевшим по делу. В своих показаниях, которые есть в материалах дела, он отмечает, что физическую боль не испытывал, а произошедшее расценивает как провокацию.
Раджабов, по данным следствия, во время несанкционированного митинга кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав ему в шею. В связи с этим молодому человеку вменяют как участие в массовых беспорядках, так нападение на представителя власти.
Всего в настоящее время по уголовному делу задержаны пять человек.
Напомним, в минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Всего в ней приняли участи около 3500 человек. В ходе митинга за различные нарушения были задержаны 1074 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU