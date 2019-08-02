Оппозиция Сирии согласилась на перемирие под Идлибом

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-02T13:43:11+03:00

Согласно договоренностям, боевики должны отойти на 20 километров от демилитаризованной зоны, также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия

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На переговорах в Нур-Султане делегация сирийской оппозиции согласилась на перемирие под Идлибом. Об этом заявил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш.

"Достигнута договоренность о перемирии, - приводит ТАСС его слова. - Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась".

Накануне было объявлено, что правительство Сирии согласилось на прекращение огня в Идлибе, при условии выполнения сочинских договоренностей, согласно которым боевики отойдут на 20 километров от демилитаризованной зоны, также оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года, когда по Ближнему Востоку прокатилась «арабская весна». 17 сентября прошло года в Сочи главы Минобороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU