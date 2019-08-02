Сенатор Игорь Морозов прокомментировал прекращение действия ДРСМД

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-02T13:48:24+03:00

Политик отметил, что будут нужны «совершенно иные переговоры»

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Член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что официальное прекращение действия Договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое действует со 2 августа, рано или поздно приведет к новым, «совершенно иным переговоры».

По мнению политика, то, что произошло сегодня, это позиция Трампа и Пентагона. Болтон уже заявлял, что подобные соглашения невыгодны.

- Международные договора по безопасности, в которые вовлечены США, невыгодны. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности, — отметил Морозов RT.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что действие договора ушло в историю. Как говорится в документе, такое решение принято "по инициативе американской стороны.

Напомним, ДРСМД подписали в Вашингтоне 8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU