Сенатор Игорь Морозов прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что официальное прекращение действия Договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое действует со 2 августа, рано или поздно приведет к новым, «совершенно иным переговоры».
По мнению политика, то, что произошло сегодня, это позиция Трампа и Пентагона. Болтон уже заявлял, что подобные соглашения невыгодны.
- Международные договора по безопасности, в которые вовлечены США, невыгодны. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности, — отметил Морозов RT.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что действие договора ушло в историю. Как говорится в документе, такое решение принято "по инициативе американской стороны.
Напомним, ДРСМД подписали в Вашингтоне 8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU