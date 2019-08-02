2019-08-02T14:46:52+03:00
Звезды

Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в Instagram

Пользователи оставили супругам более 30 тысяч советов
Елена АКИМОВА
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Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в соцсетиМеган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в соцсетиФото: REUTERS
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Герцог и герцогиня Сассекские объяснили отписались ото всех в Instagram со своего официального аккаунта. Пара заявила, что теперь будут подписываться только на социально значимые страницы в сети и ежемесячно менять свой список подписок.

- Мы будем добавлять в свой аккаунт профили определенных людей, на которых хотели бы обратить ваше внимание, - объяснили свое решение на свой страничке в королевские особы.

Подписчиков они попросили посоветовать на кого стоит обратить внимание. Просьба не заставила себя долго ждать. Пользователи оставили более 30 тысяч комментариев. Среди предложений множество благотворительных организаций, детских домов на Гаити, приютов для пострадавших детей в Кении, Ассоциации Альцгеймера и т.д.

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Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему будут менять подписки в соцсети
235995 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В ближайшие дни герцог и герцогиня Сассекские определят 15 самых достойных профилей в Instagram, на которые подпишутся.

Помимо массового «анфолловинга» королевского семейства поклонники обсуждают возможную новую беременность Меган Маркл, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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