2019-08-02T14:51:43+03:00
В мире

Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями

Американский президент призвал Россию и Китай присоединиться к «новой эре, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениямиТрамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениямиФото: REUTERS
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Американский президент Дональ Трамп поручил принять меры для начала «новой главы» контроля за вооружениями с созданием многосторонних соглашений. Об этом сообщил сообщил Госдепартамент США.

«Президент Трамп поручил администрации начать новую главу и принять меры для начала новой эры контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого», - говорится в заявлении Госдепа.

В Госдепартаменте уточняют, что в перспективе Вашингтон призывает Россию и Китай присоединиться «для достижения реальных результатов в области безопасности», как для этих трех стран, так и для всего мир

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Пекин против создания предложенного США многостороннего аналога Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По заявлению китайских властей, такая система не будет иметь какой-либо вес в поддержании и обеспечении регионального мира и безопасности. Китай также не принял предложение Соединённых Штатов присоединяться к переговорам Вашингтона и Москвы по ядерному разоружению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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