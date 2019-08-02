2019-08-02T15:27:32+03:00
В мире

Трамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениями

Со 2 августа по инициативе Штатов действие ДРСМД было прекращено
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениямиТрамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениямиФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что американский лидер Дональд Трамп поручил администрации принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого.

- В перспективе, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира, - прокомментировал Помпео. Он также отметил, что Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который продвигает интересы США, союзников и партнеров в области безопасности.

Напомним, в пятницу, 2 августа, по инициативе США было прекращено действие ДРСМД. При этом Россия также приостановила свое участие в договоре, сообщает "РИА-Новости".

Ранее Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО поддержала решение США выйти из ДРСМД. Однако в альянсе сообщили, что продолжат работу по укреплению контроля над вооружениями.

Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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