2019-08-02T15:59:45+03:00
Общество

В Швеции создали лицензию на попрошайничество

Теперь для пассивного сбора денег придется получать разрешение у местных властей
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Лицензия будет стоить примерно 25 евроЛицензия будет стоить примерно 25 евроФото: Иван ВИСЛОВ
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В шведском городе Эксильтаун вступил в силу закон об обязательной лицензии для попрошаек. Теперь разрешение на сбор денег на улице надо будет получать у местных силовиков.

Чтобы получить необходимый документ, заявитель должен подтвердить легальность пребывания в стране. Кроме того, у него должен быть шведский номер социального страхования. С этими бумагами необходимо обратиться в полицию. Обойдется подобное разрешение в 250 шведских крон, что составляет чуть больше 1,5 тысячи рублей.

Пока закон функционирует в тестовом режиме, и распространяется только на некоторые районы города. На государственном уровне запрета на попрошайничество в Швеции нет, но местные власти имеют полное право регулирования этой сферы. Тем не менее, общественная реакция на нововведение была неоднозначной, многие жители посчитали что закон может ударить по людям, попавшим в по-настоящему критическую ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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