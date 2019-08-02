2019-08-02T16:28:13+03:00
Политика

Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности

Госсекретарь Соединённых Штатов снова обвинил Москву в нарушении пунктов договора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госсекретарь США снова обвинил Москву в нарушении пунктов соглашенияГоссекретарь США снова обвинил Москву в нарушении пунктов соглашенияФото: REUTERS
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Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами. Соответствующие заявление сделал госсекретарь Соединённых Штатов заявил Майка Помпео, в очередной раз голословно обвинив в Москву в нарушении договора.

«США и НАТО согласны: Россия нарушила ДРСМД, и выход из соглашения соответствует наилучшим интересам нашей коллективной безопасности. Договоры ничего не стоят, если они не соблюдаются всеми подписавшими их сторонами», - написал он в своем Twitter.

Ранее НАТО опубликовало заявление, в котором сообщается, что страны-члены Североатлантического альянса «полностью поддерживают» решение Вашингтона выйти из ДРСМД. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что такой постоянной поддержкой действий США альянс дискредитирует себя как политическая структура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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