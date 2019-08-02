СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-02T16:46:49+03:00

В НАТО отказались включать турецкие С - 400 в единую систему ПРО Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в систему ПРО и ПВО.

- Ответ - нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО, - подчеркнул Столтенберг, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля текущего года и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с РФ важнейшим соглашением в современной истории страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 12 июля в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыли три самолета c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту. Об этом сообщил министр обороны Турецкой республики Хулуси Акар, который подчеркнул, что обучение турецкого персонала работе на ЗРК проходит в двух странах.

ИСТОЧНИК KP.RU