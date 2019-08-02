2019-08-02T16:53:38+03:00
Политика

В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили США, что их действия могут привести к росту напряжённости в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими ракетВ МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва призывает Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими наземных ракет средней и меньшей дальности, о чем ранее говорили в Пентагоне. Соответствующие заявление МИД России размещено на сайте ведомства.

«Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости», - говорится в заявлении, где отмечается, что «в противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон».

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что Москва уже ввела односторонний мораторий и не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться их американские аналоги.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что, в случае размещения Вашингтоном в Европе запрещенных Договором о РСМД ракет, Россия не исключает симметричного ответа с размещением аналогичного оружия поближе к Соединённым Штатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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