В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности
Москва призывает Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими наземных ракет средней и меньшей дальности, о чем ранее говорили в Пентагоне. Соответствующие заявление МИД России размещено на сайте ведомства.
«Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости», - говорится в заявлении, где отмечается, что «в противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон».
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что Москва уже ввела односторонний мораторий и не намерена развёртывать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться их американские аналоги.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что, в случае размещения Вашингтоном в Европе запрещенных Договором о РСМД ракет, Россия не исключает симметричного ответа с размещением аналогичного оружия поближе к Соединённым Штатом.
ИСТОЧНИК KP.RU