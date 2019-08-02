СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-02T18:16:54+03:00

Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей Фото: Из личного архива героя публикации

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В Москве в полицию обратилась секретарь посольства Италии в Москве, Андреасси Габриэлла. Женщина рассказала, что в четверг днем, 1 августа, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка ЮниКредит и сообщил, что со счета Габриэллы происходит несанкционированное списание денег.

Далее мужчина попросил женщину перевести 170 тысяч рублей на его сберегательный счет. Пострадавшая, ничего не заподозрив, отправила неизвестному деньги.

На данный момент полиция занимается поисками преступника, сообщает KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в Москве у польского бизнесмена украли деньги и все документы. У мужчины похитили крупную сумму денег, а также польский паспорт и вид на жительство на территории РФ. Общий ущерб от действий вора составил около 128 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража.

ИСТОЧНИК KP.RU