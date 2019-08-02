2019-08-02T18:41:49+03:00
Происшествия

Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником "Альфа-Банка"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублейТоп-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве топ-менеджера фирмы, разрабатывающей системы безопасности для банков, и автора книги "Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение", 35-летнего Алексея Филатова, обокрали на полмиллиона рублей.

Ранее мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником "Альфа-Банка" и сказал, что по карте Филатова происходят "сомнительные операции". Алексея насторожил данный звонок, однако, сотрудники службы безопасности успокоили его и попросили продиктовать несколько кодов, которые ранее пришли ему в СМС. Филатов последовал рекомендациям неизвестных и через несколько секунд с его карты пропало более 200 тысяч рублей. Далее Алексей отправился в офис банка и перевел более 300 тысяч рублей на счет, указанным неизвестным.

На данный момент полиция ищет мошенников, сообщают KP.RU собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Подмосковье обокрали директора Института стратегической безопасности. Грабители вынесли из дома Юрия Шалыганова ювелирные изделия и часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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