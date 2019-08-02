2019-08-02T18:57:27+03:00
Звезды

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве

В пресс-службе Vegas City Hall, где должна была выступать исполнительница, отказались прокомментировать ситуацию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в МосквеГрузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный ранее на 27 марта 2020 года в Vegas City Hall.

В самом концертном зале отказались прокомментировать данную ситуацию. При этом информация о мероприятии удалена с сайтов площадки и артистки.

Напомним, известная грузинская певица 22 июня текущего года выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz". После этого она стала объектом критики со стороны грузинского общества. Часть людей раскритиковали ее за то, что ей пришлось выступать в РФ после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси у здания парламента. Спустя некоторое время артистка написала на Facebook, что это было ее последнее выступление в России, и выразила солидарность с протестующими, сообщат "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в Грузию. Российское министерство посоветовало американским дипломатам вспомнить о своих санкциях против нашей страны прежде чем осуждать действия Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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