2019-08-02T22:23:19+03:00
В мире

Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским

Кристиан Мюллер отметил, что на протяжении всей истории жители полуострова доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до последнего
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинскимЖурналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинскимФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским .

Мужчина подчеркнул, что на протяжении многовековой истории жители полуострова многократно доказывали, что готовы до конца отстаивать свои интересы. И на сегодняшний день, по мнению Мюллера, Крым не собирается отступать под натиском украинской стороны, стремящейся его вернуть, сообщает интернет-газета Infosperber.

При этом журналист лично пообщался с жителями полуострова и окончательно убедился в своей точке зрения.

Писатель рассказал, что доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова поделилась, что во время референдума в 2014 году жители Крыма слышали угрозы не только от киевских властей, но и от националистических формирований. Но местные студенты решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.

Мюллер в своей статье подчеркнул, что РФ никогда не отдаст полуостров Киеву, потому что для нее эта территория представляет особую важность "в гражданском и военном плане".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Крыму оценили реакцию Киева на учения российских десантников. В июле текущего года в восточном Крыму высадились 2,5 тысячи десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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