Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским .
Мужчина подчеркнул, что на протяжении многовековой истории жители полуострова многократно доказывали, что готовы до конца отстаивать свои интересы. И на сегодняшний день, по мнению Мюллера, Крым не собирается отступать под натиском украинской стороны, стремящейся его вернуть, сообщает интернет-газета Infosperber.
При этом журналист лично пообщался с жителями полуострова и окончательно убедился в своей точке зрения.
Писатель рассказал, что доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова поделилась, что во время референдума в 2014 году жители Крыма слышали угрозы не только от киевских властей, но и от националистических формирований. Но местные студенты решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.
Мюллер в своей статье подчеркнул, что РФ никогда не отдаст полуостров Киеву, потому что для нее эта территория представляет особую важность "в гражданском и военном плане".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Крыму оценили реакцию Киева на учения российских десантников. В июле текущего года в восточном Крыму высадились 2,5 тысячи десантников.
ИСТОЧНИК KP.RU