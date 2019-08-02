СЕГОДНЯ 22:11 2019-08-02T22:23:19+03:00

Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Кристиан Мюллер отметил, что на протяжении всей истории жители полуострова доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до последнего

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Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским .

Мужчина подчеркнул, что на протяжении многовековой истории жители полуострова многократно доказывали, что готовы до конца отстаивать свои интересы. И на сегодняшний день, по мнению Мюллера, Крым не собирается отступать под натиском украинской стороны, стремящейся его вернуть, сообщает интернет-газета Infosperber.

При этом журналист лично пообщался с жителями полуострова и окончательно убедился в своей точке зрения.

Писатель рассказал, что доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова поделилась, что во время референдума в 2014 году жители Крыма слышали угрозы не только от киевских властей, но и от националистических формирований. Но местные студенты решили в случае вмешательства Украины взяться за оружие.

Мюллер в своей статье подчеркнул, что РФ никогда не отдаст полуостров Киеву, потому что для нее эта территория представляет особую важность "в гражданском и военном плане".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Крыму оценили реакцию Киева на учения российских десантников. В июле текущего года в восточном Крыму высадились 2,5 тысячи десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU