Синоптики объяснили погодные аномалии в России

2 Авг. 23:34 2019-08-02T23:34:33+03:00

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину погодных аномалий этим летом в России. Местами шел дождь и было холодно, а в некоторых регионах стояла непривычная жара. В августе, по словам эксперта, температура продолжит удивлять.

В августе столбик термометра будет показывать ниже нормы в европейской части России. А в это время теплее обычного будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье. Вилфанд отмечает, что это связано с высоким стационарным циклоном над Уралом.

- Европейская территория России будет не менее восьми-девяти дней находиться в тылу этого циклона, куда будут «закачиваться» воздушные массы не с северо-запада или с севера, что, в общем-то, более привычно, а с северо-востока, - сказал эксперт в интервью "Российской газете".

Аномальная погода, пришедшая летом 2019 года, - результат глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах.

- В период глобального потепления наиболее выражено это потепление в северных, полярных районах. А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов, - говорит ученый.

Он также отметил, что воздушные массы могут двигаться с юга на север или наоборот. На европейскую территорию России пришел северный холод. А вот восточнее - в Красноярский край, Якутию, наоборот, устойчивое тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU