Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары

СЕГОДНЯ 00:15 2019-08-03T00:15:14+03:00

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На юге Франции потерпел крушение самолет-амфибия Tracker 22. Воздушное судно гражданской безопасности потерпело крушение примерно в 17:20, когда его мобилизовали на лесной пожар. На борту находился лишь пилот. Он погиб.

Очевидцы рассказывали, что самолет вышел из дымовой зоны пожара и начал поворачивать, а через несколько секунд упал на землю.

Самолет был привлечен к тушению пожаров вблизи Женерака, поскольку площадь возгораний из-за установившейся в регионе жары значительно увеличилась за последние дни.

- Мои первые мысли о семье и друзьях этого пилота, нанятого, чтобы защитить нас. Сегодня нас охватила огромная печаль, - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

О причинах крушения пока не сообщается. Ведется расследование, которое находится под контролем прокурора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723766" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с места катастрофы самолета-амфибии, который разбился при тушении пожара во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU