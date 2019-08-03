Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары
На юге Франции потерпел крушение самолет-амфибия Tracker 22. Воздушное судно гражданской безопасности потерпело крушение примерно в 17:20, когда его мобилизовали на лесной пожар. На борту находился лишь пилот. Он погиб.
Очевидцы рассказывали, что самолет вышел из дымовой зоны пожара и начал поворачивать, а через несколько секунд упал на землю.
Самолет был привлечен к тушению пожаров вблизи Женерака, поскольку площадь возгораний из-за установившейся в регионе жары значительно увеличилась за последние дни.
- Мои первые мысли о семье и друзьях этого пилота, нанятого, чтобы защитить нас. Сегодня нас охватила огромная печаль, - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
О причинах крушения пока не сообщается. Ведется расследование, которое находится под контролем прокурора.
Первые кадры с места катастрофы самолета-амфибии, который разбился при тушении пожара во Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU