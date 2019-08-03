2019-08-03T00:15:14+03:00
Происшествия

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары

Пилот воздушного судна погиб [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожарыВо Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожарыФото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На юге Франции потерпел крушение самолет-амфибия Tracker 22. Воздушное судно гражданской безопасности потерпело крушение примерно в 17:20, когда его мобилизовали на лесной пожар. На борту находился лишь пилот. Он погиб.

Очевидцы рассказывали, что самолет вышел из дымовой зоны пожара и начал поворачивать, а через несколько секунд упал на землю.

Самолет был привлечен к тушению пожаров вблизи Женерака, поскольку площадь возгораний из-за установившейся в регионе жары значительно увеличилась за последние дни.

- Мои первые мысли о семье и друзьях этого пилота, нанятого, чтобы защитить нас. Сегодня нас охватила огромная печаль, - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

О причинах крушения пока не сообщается. Ведется расследование, которое находится под контролем прокурора.

Первые кадры с места катастрофы самолета-амфибии, который разбился при тушении пожара во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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