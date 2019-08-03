СЕГОДНЯ 01:35 2019-08-03T01:35:22+03:00

В Сирии при обстреле погиб один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В провинции Латакия Сирйиской Арабской Республик при обстреле, который начали боевики, погиб один человек. Незаконные вооруженные формирования из Джебель-Шахбо стреляли по мирным жителям в Кардаха - родном селении сирийского президента Башара Асада. Помимо погибшего в результате атаки есть трое пострадавших. Таким образом боевики нарушили договоренности о прекращении огня и дне тишины.

- В нарушение установленного режима тишины второго августа 2019 года в 06.55 незаконными вооруженными формированиями произведен обстрел населенного пункта Кардаха провинции Латакия… в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения, - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Как сообщается, боевики открыли огонь по мирным жителям из реактивной системы залпового огня.

ИСТОЧНИК KP.RU