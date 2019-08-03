Под видом арабской принцессы женщина обокрала ювелирный магазин в Париже

СЕГОДНЯ 04:12 2019-08-03T04:12:18+03:00

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В Париже женщина, обокравшая ювелирный магазин, провернула настоящую аферу, словно в кино. Она выдала себя за арабскую принцессу и вынесла из салона драгоценностей на 1,6 миллионов евро.

Как сообщает местный телеканал LCI, инцидент произошел в среду вечером – около 21.00. Женщина пришла в магазин на улице Сент-Оноре и представилась принцессой из ОАЭ. После этого она несколько часов выбирала себе украшения, которые ей любезно демонстрировала управляющая салоном. В итоге лжепринцеса выбрала драгоценности и попросила отложить их, пообещав оплатить их банковским переводом на следующий день. Женщине пошли на уступки.

Однако ювелиры не дождались денег и решили заглянуть в шкатулку с отложенным товаром. Однако вместе украшений они нашли там шоколадные конфеты. Ущерб оценили в 1 миллион 622 тысячи 800 евро.

Полицейские занимаются установлением личности и поиском лжепринцессы.

ИСТОЧНИК KP.RU