СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-03T05:05:13+03:00

Сергей Скрипал в телефонном разговоре с матерью поделился планами на будущее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он заявил, что не намерен возвращаться в Россию

Изменить размер текста: A A

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своими родственниками. Он позвонил матери 26 июня.

Как сообщают «Известия», он также поговорил с племянницей Викторией. Членам семьи он рассказал, что в его планах нет возвращениях в Россию. Сергей Скрипаль в беседе с родными рассказал об ухудшении самочувствия, и что находится под постоянным наблюдением врачей.

Родственники разговаривали по громкой связи около пяти минут. Племянница Скрипаля Виктория отметила, что 23 июня ее дядя отметил 68-летие. Вероятно, по этой причине он позвонил родственникам.

Ранее сайт kp.ru писал, что Скрипаль часто выходит на связь со своей племянницей, о чем заявляла сама Виктория. А само дело об отравлении приобретает все больше версий. Про историю с отравлением даже планируют снять кино.

ИСТОЧНИК KP.RU