Сергей Скрипал в телефонном разговоре с матерью поделился планами на будущее
Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своими родственниками. Он позвонил матери 26 июня.
Как сообщают «Известия», он также поговорил с племянницей Викторией. Членам семьи он рассказал, что в его планах нет возвращениях в Россию. Сергей Скрипаль в беседе с родными рассказал об ухудшении самочувствия, и что находится под постоянным наблюдением врачей.
Родственники разговаривали по громкой связи около пяти минут. Племянница Скрипаля Виктория отметила, что 23 июня ее дядя отметил 68-летие. Вероятно, по этой причине он позвонил родственникам.
Ранее сайт kp.ru писал, что Скрипаль часто выходит на связь со своей племянницей, о чем заявляла сама Виктория. А само дело об отравлении приобретает все больше версий. Про историю с отравлением даже планируют снять кино.
ИСТОЧНИК KP.RU