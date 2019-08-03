Смертельное ДТП произошло в Подмосковье

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-03T05:28:33+03:00

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В подмосковном Наро-Фоминске на Киевском шоссе случилось ДТП с участием трех автомобилей. Произошла авария накануне вечером, около 23:30. Погиб один человек, еще трое получили ранения, среди них один ребенок. На место происшествия выехало несколько машин скорой помощи и сотрудники полиции.

В больницу с места происшествия доставили двух взрослых и ребенка. Об их состоянии не сообщается. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Уже допросили очевидцев и участников ДТП. Отмечается, что столкновение было сильным. Одна из машин повреждена настолько серьезно, что восстановлению не подлежит.

Этим летом на Киевском шоссе уже была серьезная авария. Сайт kp.ru писал, что столкнулись легковой автомобиль и "ГАЗель".

ИСТОЧНИК KP.RU