2019-08-03T06:59:12+03:00
Общество

Путин подписал закон о шпионских устройствах

Это позволит исключить необоснованные обвинения в шпионаже
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин подписал закон о шпионских устройствахПутин подписал закон о шпионских устройствахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин подписал законы, которые разъясняют «спецсредства» и исключают возможность необоснованных обвинений жителей страны в шпионаже. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Таким образом, теперь к «спецсредствам» относятся приборы, системы, комплексы, устройства и специальные инструменты для проникновения в помещения, а также программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. При этом, речь идет исключительно о приборах, которые изначально были созданы для скрытого получения информации.

Также кодекс дополнился разъяснением, что к таким техсредствам не относятся находящиеся приборы, которые можно купить свободно. Например системы и комплексы бытового назначения.

Напомним, что согласно статье 138.1 УК, незаконный оборот специальных технических средств наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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