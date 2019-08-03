Путин подписал закон о шпионских устройствах
Президент России Владимир Путин подписал законы, которые разъясняют «спецсредства» и исключают возможность необоснованных обвинений жителей страны в шпионаже. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Таким образом, теперь к «спецсредствам» относятся приборы, системы, комплексы, устройства и специальные инструменты для проникновения в помещения, а также программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. При этом, речь идет исключительно о приборах, которые изначально были созданы для скрытого получения информации.
Также кодекс дополнился разъяснением, что к таким техсредствам не относятся находящиеся приборы, которые можно купить свободно. Например системы и комплексы бытового назначения.
Напомним, что согласно статье 138.1 УК, незаконный оборот специальных технических средств наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU