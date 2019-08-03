2019-08-03T07:38:52+03:00
В мире

Из-за утечки хлора в бассейне Пекина госпитализированы 38 человек

Позже стало известно, что 23 человека были отпущены
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Из-за утечки хлора в бассейне Пекина госпитализированы 38 человекИз-за утечки хлора в бассейне Пекина госпитализированы 38 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На юго-западе Пекина в бассейне предположительно произошла утечка хлора, в результате чего не менее 38 человек были госпитализированы. Об этом в субботу сообщила China Daily.

По данным газеты, инцидент произошел накануне около 19:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) в бассейне, который находился в тестовом режиме. Посетители пожаловались на тошноту и головокружение, в связи с чем были доставлены в медицинские учреждения. Позже стало известно, что 23 человека отпущены.

Сайт kp.ru писал, что в результате массового отравления хлором в бассейне нижегородского фитнес-центра пострадали десять человек - шестеро детей и четверо взрослых. Четверо из них были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек
Российские математики рассказали, как решать задачу, которая вызвала споры в Сети
Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей»
Погода в Москве на 3 августа 2019 года: небольшой дождь и до 18 градусов тепла
Путин подписал закон о шпионских устройствах
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В Канаде с рельсов сошел поезд с химикатами
Песня группы Metallica помогла женщине спастись от пумы
Смертельное ДТП произошло в Подмосковье
Сергей Скрипал в телефонном разговоре с матерью поделился планами на будущее
Российское посольство в США прокомментировало новые санкции по делу Скрипалей
Известный русский француз получил паспорт РФ
Под видом арабской принцессы женщина обокрала ювелирный магазин в Париже
Трамп заявил об исчезновении проблемы, мешавшей добрым отношениям между США и Россией
Владелец сафари-парка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Создатели «Чернобыля» рассказали о вырезанной сцене
В Сирии при обстреле погиб один человек
Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары