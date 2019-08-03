Из-за утечки хлора в бассейне Пекина госпитализированы 38 человек

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-03T07:38:52+03:00

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На юго-западе Пекина в бассейне предположительно произошла утечка хлора, в результате чего не менее 38 человек были госпитализированы. Об этом в субботу сообщила China Daily.

По данным газеты, инцидент произошел накануне около 19:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) в бассейне, который находился в тестовом режиме. Посетители пожаловались на тошноту и головокружение, в связи с чем были доставлены в медицинские учреждения. Позже стало известно, что 23 человека отпущены.

Сайт kp.ru писал, что в результате массового отравления хлором в бассейне нижегородского фитнес-центра пострадали десять человек - шестеро детей и четверо взрослых. Четверо из них были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU