2019-08-03T07:52:04+03:00
В мире

В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

Местные СМИ сообщают о четырех пострадавших
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В результате землетрясения в Индонезии погиб один человекВ результате землетрясения в Индонезии погиб один человекФото: REUTERS
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СМИ Индонезии сообщают о том, что в результате землетрясения один человек погиб, четверо пострадали.

Также по данным издания были разрушены 113 зданий в провинциях Бантен и Западная Ява. Около тысячи человек после землетрясения уехали в провинцию Лампунг.

Напомним, ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Эпицентр его располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг . Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже центр уменьшил магнитуду до 6,8, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях у берегов Чили произошло землетрясение. Местные жители ощутили подземные толчки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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