СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-03T08:58:33+03:00

Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года Фото: REUTERS

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Американская газета The Wall Street Journal пишет, что эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года.

Причина в том, что Федеральное авиационное управление США по настоянию авиарегуляторов стран Европы дополнило новыми тестами процедуру сертификации этих самолетов.

ФАУ приняло решение проверить на авиасимуляторах сценарии нештатных ситуаций в полете, шансы возникновения которых малы. В итоге, в одном отдельно взятом случае пилот во время теста среагировал на такой сбой за 16 секунд, что гораздо дольше норм сертификации ФАУ.

В СМИ также указано, что авиарегулятор США прорабатывает предложение во время каждого рейса Boeing 737 MAX задействовать одновременно два бортовых компьютера, которые отвечали бы за управление полетом. Ранее на этих самолетах по ротации работал один из таких компьютеров.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была полностью приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта текущего года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. А 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года стало известно о том, что полеты самолетов Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в июне. По мнению эксперта, американские авиационные власти сначала разрешат эксплуатацию этих лайнеров внутри страны, чтобы «подать сигнал» остальным.

ИСТОЧНИК KP.RU