Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-03T12:20:23+03:00

Вице-премьер РФ подчеркнул, что темпы обеспечения людей из зоны паводка жилплощадью очень низкие

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению подтопленцам нового жилья.

Он подчеркнул, что жилье не получил пока ни один житель города Нижнеудинск, затопленного в первую волну паводка.

По словам Василия Мутко, областные власти не располагают точными данными о том, сколько людей нуждаются в переезде.

- Огромное количество людей в подвешенном состоянии, - подчеркнул вице-премьер РФ.

Мутко заявил, что в Нижнеудинске обследовано 80% пострадавших домов, однако собственникам выдано всего 10% актов о признании строений пригодными или непригодными для проживания. сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-премьер РФ Василий Мутко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Вице-премьер сообщил о планах обеспечить пострадавших жильем в третьем квартале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU