2019-08-03T13:15:14+03:00
В мире

Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет

Запуск успешно прошел утром в пятницу, 2 августа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракетСеверная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракетФото: REUTERS
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В КНДР подтвердили испытания новой ракетной системы, которые прошли под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Целью запуска была проверка летных характеристик и способности управления траекторией полета ракет. Испытания успешно прошли утром в пятницу, 2 августа.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что испытания прошли успешно, и Ким Чен Ын остался ими доволен.

Несколькими днями ранее в США рассказали, что КНДР провела новый запуск ракеты. Собеседники отметили, что эти испытания похожи на ранее проведенные Северной Кореей. Один из чиновников заявил, что запуск не представляет угрозы для Штатов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что советник президента США Джон Болтон отметил, что испытание реактивного снаряда в КНДР не нарушает обещаний Ким Чен Ына Дональду Трампу. Болтон напомнил, что северокорейский лидер обязался не запускать МБР, а не ракеты малой дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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