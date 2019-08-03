Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
26 июля долгие переговоры с «Аяксом» по Маттеасу де Лигту наконец завершились консенсусом в пользу «Ювентуса», и молодой голландец переехал в Турин. С таким усилением состава, перспективы 25-летнего защитника «Ювентуса» и сборной Италии на место в основе перестали быть такими ясными, как в минувшем сезоне при главном тренере Массимилиано Аллегри.
В составе «Арсенала» Ругани хочет видеть главный тренер Унаи Эмери, так как итальянец по своим физическим и техническим характеристикам подходит на замену покидающему клуб капитану Лорану Косьелни.
У «Арсенала» есть еще два надежных защитника, которых можно сместить на незакрытую позицию центрального защитника: Сократис Папастатопулос и Роб Холдинг, но последний получил травму и не участвовал ни в одном предсезонном матче.
Сколько именно канониры предложили за Ругани портал Goal.com не сообщает, однако первое предложение было отклонено туринцами в силу незначительности суммы.
По правилам феирплей, «Ювентус» должен продать в нынешнее трансферное окно трех своих игроков, но пока что не продвинулся ни по Конселу с «Манчестером Сити», ни по Дибале, ни по Манджукичу с «Манчестером Юнайтед».
ИСТОЧНИК KP.RU