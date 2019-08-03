2019-08-03T13:08:35+03:00
Спорт

Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани

Канонирам срочно требуется опорный защитник, но туринцы легко не отпускают своих игроков даже запасных
Дарья КРЫЛОВА
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Главный тренер Унаи Эмери хочет видеть в составе команды «Арсенал» итальянского игрока Ругани.Главный тренер Унаи Эмери хочет видеть в составе команды «Арсенал» итальянского игрока Ругани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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26 июля долгие переговоры с «Аяксом» по Маттеасу де Лигту наконец завершились консенсусом в пользу «Ювентуса», и молодой голландец переехал в Турин. С таким усилением состава, перспективы 25-летнего защитника «Ювентуса» и сборной Италии на место в основе перестали быть такими ясными, как в минувшем сезоне при главном тренере Массимилиано Аллегри.

В составе «Арсенала» Ругани хочет видеть главный тренер Унаи Эмери, так как итальянец по своим физическим и техническим характеристикам подходит на замену покидающему клуб капитану Лорану Косьелни.

У «Арсенала» есть еще два надежных защитника, которых можно сместить на незакрытую позицию центрального защитника: Сократис Папастатопулос и Роб Холдинг, но последний получил травму и не участвовал ни в одном предсезонном матче.

Сколько именно канониры предложили за Ругани портал Goal.com не сообщает, однако первое предложение было отклонено туринцами в силу незначительности суммы.

По правилам феирплей, «Ювентус» должен продать в нынешнее трансферное окно трех своих игроков, но пока что не продвинулся ни по Конселу с «Манчестером Сити», ни по Дибале, ни по Манджукичу с «Манчестером Юнайтед».

ИСТОЧНИК KP.RU

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