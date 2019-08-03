Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-03T14:40:24+03:00

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Ленинградская область 3 августа отмечает 92-летие образования региона. Праздничные торжества проходят в Бокситогорске, выбранном в 2019 году столицей Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко поздравил жителей региона с днем рождения региона и рассказал о том, каких успехов удалось сообща добиться всем, кто живет и трудится на этой земле.

- И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили очень прочный фундамент для дальнейшего развития, - подчеркнул Александр Дрозденко в поздравлении, опубликованном на сайте администрации Ленинградской области. – Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты планирования не на годы – на десятилетия вперёд. Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей. Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспорта, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу.

Сегодня Ленинградская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов России, на ее территории проживают 1,8 млн. человек, представители 80 народностей. Благодаря своему географическому положению Ленобласть – это еще и «северные» ворота страны: регион граничит с Финляндией и Эстонией, что дает ему значительные конкурентные экономические и торговые преимущества. Ленобласть остается одним из самых популярных направлений России для путешествий. Здесь активно развивают туристическую инфраструктуру и делают все, чтобы гости региона чувствовали себя комфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU