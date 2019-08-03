2019-08-03T16:47:11+03:00
Политика

Новый глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в азиатском регионе

Марк Эспер заявил, что Вашингтон хотел бы сделать это "как можно скорее"
Марина ВЕНЦОВА
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Новый министр обороны США Марк ЭсперНовый министр обороны США Марк ЭсперФото: REUTERS
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Новый министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

"Мы бы хотели сделать это как можно скорее", - приводит агентство Agence France-Presse (AFP) его ответ на вопрос о намерении США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместить в азиатском регионе ракеты средней дальности.

При этом Эспер добавил, что лучшим вариантом стало бы размещение таких ракет в течение нескольких месяцев. Однако, по его словам, "такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу".

Накануне, как писал сайт kp.ru, США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позже в Пентагоне заявили, что Штаты приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены данным договором.

Напомним, ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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