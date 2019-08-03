Новый глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в азиатском регионе
Новый министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии.
"Мы бы хотели сделать это как можно скорее", - приводит агентство Agence France-Presse (AFP) его ответ на вопрос о намерении США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместить в азиатском регионе ракеты средней дальности.
При этом Эспер добавил, что лучшим вариантом стало бы размещение таких ракет в течение нескольких месяцев. Однако, по его словам, "такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу".
Накануне, как писал сайт kp.ru, США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позже в Пентагоне заявили, что Штаты приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены данным договором.
Напомним, ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU