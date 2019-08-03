СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-03T16:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволжск. А в 2021 году этот статус перейдет к другому городу – Тосно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время праздника в честь 92-летия образования региона.

Статус столицы каждый год присваивается одному из городов Ленинградской области. В 2019 году ею стал Бокситогорск. Именно в Бокситогорске в субботу, 3 августа, проходят праздничные мероприятия в честь 92-й годовщины образования региона.

- Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача – чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем - Тосно. Мы не случайно решили объявлять столицы сразу на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ очень большой. И за один год, особенно в больших городах – не справиться.

Помимо почетного статуса столицы город-победитель получает еще и дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 200 млн. рублей на подготовку празднования Дня области. Кроме того, увеличивается и финансирование региональных программ. Так, в Бокситогорске на капремонт жилых домов было выделено 337 млн. руб., еще 116 млн. – на обустройство общественных территорий. Еще 46 млн. пошло на ремонт объектов энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU