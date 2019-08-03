2019-08-03T16:45:44+03:00
Общество

Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволжск

А в 2021 году этот статус перейдет к городу Тосно
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
В Бокситогорске 3 августа проходят праздничные мероприятия в честь 92-й годовщины образования региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.В Бокситогорске 3 августа проходят праздничные мероприятия в честь 92-й годовщины образования региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.
Изменить размер текста:

Столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволжск. А в 2021 году этот статус перейдет к другому городу – Тосно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время праздника в честь 92-летия образования региона.

Статус столицы каждый год присваивается одному из городов Ленинградской области. В 2019 году ею стал Бокситогорск. Именно в Бокситогорске в субботу, 3 августа, проходят праздничные мероприятия в честь 92-й годовщины образования региона.

- Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача – чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем - Тосно. Мы не случайно решили объявлять столицы сразу на два года вперёд. Мы увидели по Бокситогорску, что объём работ очень большой. И за один год, особенно в больших городах – не справиться.

Помимо почетного статуса столицы город-победитель получает еще и дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 200 млн. рублей на подготовку празднования Дня области. Кроме того, увеличивается и финансирование региональных программ. Так, в Бокситогорске на капремонт жилых домов было выделено 337 млн. руб., еще 116 млн. – на обустройство общественных территорий. Еще 46 млн. пошло на ремонт объектов энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Новый глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в азиатском регионе
Названа основная версия причин пожара в центре Москвы
ГУ МВД: На несогласованной акции задержали 30 человек
Следственный комитет возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК Навального
Роспотребнадзор напомнил россиянам об угрозах отдыха в тропических странах
Пентагон объявил о разработке ракет, запрещенных ДРСМД
Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования
Британка чуть не лишилась конечностей после купания в джакузи
На севере Фиджи упал медицинский вертолет
Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры-2019
Минздрав составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с расстройствами психики
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
Ювентус отклонил первое предложение Арсенала по Ругани
Северная Корея сообщила об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В Минобороны РФ заявили, что для проведения разведки очагов пожаров в Красноярский край переброшены самолеты Су-24МР
Италия предложила РФ помощь в тушении пожаров в Сибири
Мутко раскритиковал работу иркутских властей по предоставлению пострадавшим жилья
Под полом московской "Чайханы" нашли труп человека со связанными электрическим проводом ногами
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
В Интернете обвинили мать жениха за наряд "невесты"
В столичном районе Замоскворечье несколько вертолетов тушат пожар в нежилом здании
Американские СМИ заявили, что Boeing737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года
Украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского
Минздрав России назвал регионы с наибольшим количеством больных туберкулезом
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии