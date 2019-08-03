2019-08-03T19:04:29+03:00
Политика

Финляндия извинилась перед Россией за нарушение ее территориальных границ

Инцидент произошел 1 августа
Марина ВЕНЦОВА
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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабляФинляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабляФото: REUTERS
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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля, который вошел в российские территориальные воды 1 августа. Известно об инциденте стало только в субботу, 3 августа.

Как сообщили пресс-службе Военно-морских сил Финляндии, минный заградитель Hämeenmaa вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Инцидент произошел во время выполнения им обязанностей по контролю за государственной границей. Отмечается, что как только была замечена ошибка, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил о ней командованию.

«Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По словам, начальника штаба ВМС Туомаса Тииликайнена, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд.

Ранее сайт kp.ru писал, что финские пограничники столкнулись с русским "трехголовым чудищем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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