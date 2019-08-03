2019-08-03T19:17:45+03:00
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду по спискам

Партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов
Марина ВЕНЦОВА
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Пропрезидентская партия "Слуга народа" победила на выборах в РадуПропрезидентская партия "Слуга народа" победила на выборах в Раду
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила в субботу, 3 августа, окончательные итоги внеочередных выборов в Верховную раду по партийным спискам. Как сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, победу одержала пропрезидентская партия "Слуга народа".

Согласно результатам подсчета всех голосов избирателей, в украинский парламент прошли всего пять партий.

1. Партия «Слуга народа» - 43,16% голосов (более 6,3 млн человек), 124 депутатских мандата;

2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% голосов (почти 2 млн человек), 37 мандатов;

3. "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18% (почти 1,2 млн человек), 24 мандата;

4. "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% (почти 1,9 млн человек), 23 мандата;

5. "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82% (около 850 тыс. человек), 17 мандатов.

По итогам оглашения результатов члены ЦИК подписали соответствующий протокол. Напомним, внеочередные досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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