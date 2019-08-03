Первый тайм матча Спартак - Динамо завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:49 2019-08-03T19:49:57+03:00

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 4 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо". Эта игра - одна из главных в очередном туре первенства страны в Премьер-Лиге.

С первых минут поединка "Спартак" обрушил настоящий град атак на ворота соперников. И казалось, что вот-вот будет открыт счет в поединке. Но все же до слишком опасных ударов дело не доходило. А вскоре уже и "Динамо" начало периодически отвечать опасными вылазками к воротам Александра Максименко. Но тоже - без особых результатов.

На 36-й минуте встречи случился первый запоминающийся эпизод встречи. Форвард "Спартака" Понсе в борьбе за мяч въехал ногой в живот вратарю "Динамо" Шунину. И как итог - красная карточка аргентинскому новичку "Спартака".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Динамо.

ИСТОЧНИК KP.RU