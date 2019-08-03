Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет

СЕГОДНЯ 20:23 2019-08-03T20:27:58+03:00

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Российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработки КБ Сухого совершил первый полет. Его длительностью была более 20 минут.

Как рассказали в субботу в Минобороны России, под управлением оператора летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров. Затем он совершил успешную посадку.

В ведомстве добавили, что испытания беспилотника проводились на одном из испытательных аэродромов министерства.

Новый российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», спроектированный по схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого. Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. Его первые снимки появились в Сети только в январе этого года. Тогда его сняли на одном из военных аэродромов, где работают над новым летательным аппаратом.

ИСТОЧНИК KP.RU