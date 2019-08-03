СЕГОДНЯ 20:43 2019-08-03T20:43:05+03:00

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Следующий, 2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей – в честь 75-летия победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил на празднике в Бокситогорске, где 3 августа отмечается 92-я годовщина образования Ленинградской области.

- 2020-й год – Год Победителей – поскольку мы будем отмечать 75-летие Великой Победы и чествовать тех, кто победил тогда, в 1945-м и тех, кто потом своим огромным трудом возрождал страну, и, одновременно, это будет Год Победителей сегодняшнего дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в общественной работе, и во многих других сферах, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Всех победителей, которые двигали и двигают Ленинградскую область вперед – мы будем приветствовать в следующем году.

Традиция посвящать очередной год какому-либо событию или важному в жизни людей явлению существует в регионе уже несколько лет. Так, нынешний 2019-й объявлен в Ленобласти Годом здорового образа жизни. В регионе активно развивается спортивное движение на всех уровнях, строятся новые спортивные объекты, открываются секции и спортивные кружки в школах. Во время празднования 92-го дня рождения области в Бокситогорске была заложена Аллея спорта в память о спортивных достижениях ленинградцев.

- Пусть память об этом годе – объявленном в нашей области Годом здорового образа жизни – останется не только в виде замечательных личных достижений ленинградцев в физкультуре и массовом спорте, но и в виде этой символической Аллеи – аллеи олимпийцев, аллеи победителей, - отметил во время закладки аллеи Александр Дрозденко. - Она напоминает о подвигах наших выдающихся спортсменов, и одновременно, зовет каждого – к здоровью, спорту, физкультуре.

ИСТОЧНИК KP.RU