Facebook переименует Instagram и WhatsApp

СЕГОДНЯ 21:24 2019-08-03T21:24:53+03:00

Теперь в название приложений добавят уточнение о компании разработчике

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Названия Instagram и WhatsApp в скором времени будут дополнены уточнением "от Facebook". Обновленные названия отобразятся в магазинах приложений Google Play и Apple, а также внутри самих приложений.

На экране мобильных устройств приложения останутся под прежними наименованиями, пишет издание The Information.

Со своей стороны, пресс-секретарь «Фейсбук» Берти Томсон отметил, что данные меры позволят указать на принадлежность приложений к компании. Не исключено, что таким образом социальная сеть хочет улучшить свою репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что к делу о передаче сведений 71 миллиона пользователей Facebook компании Cambridge Analytica для использования в своих целях подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) подключилось.

ИСТОЧНИК KP.RU