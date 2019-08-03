2019-08-03T22:32:36+03:00
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов

Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.Фото: REUTERS
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Щербинский суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Сумма штрафа, как сообщили в пресс-службе суда, составила 300 тысяч рублей.

Там уточнили, что Соболь признана виновной в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в субботу сотрудники правоохранительных органов задержали Любовь Соболь на выходе из собственного штаба. Накануне она объявила, что намерена принять участие в несогласованной акции протеста 3-го августа. Соболь, благодаря малолетнему ребенку, была чуть ли не единственной из кандидатов в Мосгордуму, оставшейся после беспорядков 27-го июля на свободе.

Любовь Соболь до несогласованной акции не доехала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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