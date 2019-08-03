Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы

СЕГОДНЯ 22:47 2019-08-03T22:47:07+03:00

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Сотрудник Росгвардии пострадал в ходе обеспечения общественного порядка на несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что правоохранитель получил травму в результате противоправных действий одного из участников незаконной акции. «Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его, - цитирует ТАСС данные пресс-службы. - Подозреваемый задержан и передан полицейским».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что по данным ГУВД Москвы в субботу, 3 августа, в нелегитимной акции в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму приняли участие 1,5 тысячи человек. За нарушение общественного порядка к 17:00 часам силами сотрудников правоохранительных органов количество задержанных участников достигло примерно 600 протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU