Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Страна хотела переплавить членские взносы в ассамблею, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в организации. Это стало известно после заявления украинского постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебы.
Киев заплатил ПАСЕ 400 тысяч долларов, что выше обычного взноса. Украина этим шагом хотела показать, что ассамблея справится и без российских вкладов, а также подать пример другим странам. Однако Россия все же вернулась в ПАСЕ, что вызвало негативную реакцию со стороны Украины.
- То, что произошло – возвращение России в ПАСЕ, то, как это произошло, является недопустимым. Украине дали пощечину, и мы должны на это ответить. Точка, - заявил в интервью порталу "Цензор" Кулеба.
Напомним, что после возвращения России в ПАСЕ делегации семи стран в знак протеста покинули сессию ассамблеи.
ИСТОЧНИК KP.RU