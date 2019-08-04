2019-08-04T00:43:50+03:00
Политика

Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Незалежная попыталась превысить членские взносы, чтобы компенсировать отсутствие РФ
Мария ИГНАТЬЕВА
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Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕУкраинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ. Страна хотела переплавить членские взносы в ассамблею, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в организации. Это стало известно после заявления украинского постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

Киев заплатил ПАСЕ 400 тысяч долларов, что выше обычного взноса. Украина этим шагом хотела показать, что ассамблея справится и без российских вкладов, а также подать пример другим странам. Однако Россия все же вернулась в ПАСЕ, что вызвало негативную реакцию со стороны Украины.

- То, что произошло – возвращение России в ПАСЕ, то, как это произошло, является недопустимым. Украине дали пощечину, и мы должны на это ответить. Точка, - заявил в интервью порталу "Цензор" Кулеба.

Напомним, что после возвращения России в ПАСЕ делегации семи стран в знак протеста покинули сессию ассамблеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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