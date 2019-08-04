2019-08-04T00:47:55+03:00
Общество

Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-Петербурге

Прощание с Максимом Дадашевым состоится 4 августа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-ПетербургеБоксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-ПетербургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Санкт-Петербурге 4 августа. Супруга спортсмена сообщила о дате и месте прощания через аккаунт Максима в Instagram.

- Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больнице, - написала вдова спортсмена Елизавета Апушкина.

Напомним, что последний бой Максима Дадашева прошел в Вашингтоне в ночь на 20 июля. Боксер дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. Ему стало плохо во время спарринга, который в итоге остановил тренер. Максиму вызвали скорую помощь. В больнице его прооперировали, однако спортсмен не выжил. О его смерти стало известно 23 июля. 2 августа сайт kp.ru писал о том, что по просьбе супруги тело боксера доставили в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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