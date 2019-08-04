Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
В Болгарии застряли несколько групп российских туристов. У авиакомпании, на которой они должны были вернуться на родину, сломались несколько самолетов. Первое время путешественники ожидали вылета в аэропортах Варны и Бургаса.
- Авиакомпания Bulgaria Air из-за проблем с самолетами изменила расписание своих рейсов в Россию, из-за чего несколько групп российских туристов не смогли своевременно вылететь домой. Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами, - сказал консул России в Бургасе Тонко Фотев в разговоре с ТАСС.
Часть пассажиров разместили в гостиницах, другие продолжают ожидать своих рейсов в воздушных гаванях. Сообщается, что все туристы были обеспечены водой и питанием. Ситуация находится на контроле Минтуризма Болгарии.
ИСТОЧНИК KP.RU