Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

СЕГОДНЯ 02:42 2019-08-04T02:42:52+03:00

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В Болгарии застряли несколько групп российских туристов. У авиакомпании, на которой они должны были вернуться на родину, сломались несколько самолетов. Первое время путешественники ожидали вылета в аэропортах Варны и Бургаса.

- Авиакомпания Bulgaria Air из-за проблем с самолетами изменила расписание своих рейсов в Россию, из-за чего несколько групп российских туристов не смогли своевременно вылететь домой. Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами, - сказал консул России в Бургасе Тонко Фотев в разговоре с ТАСС.

Часть пассажиров разместили в гостиницах, другие продолжают ожидать своих рейсов в воздушных гаванях. Сообщается, что все туристы были обеспечены водой и питанием. Ситуация находится на контроле Минтуризма Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU