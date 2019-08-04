СЕГОДНЯ 03:07 2019-08-04T03:07:22+03:00

Во Вьетнаме во время тропического шторма пропали 13 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб по вине стихии

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На Вьетнам обрушился тропический шторм «Вифа», север центральной части страны затопило. Стихия привела к наводнениям в Куангнине и близлежащих провинциях. Районы затопило примерно за 10 часов. Пропали больше десяти человек, еще один погиб.

- Спасатели обнаружили трех людей, которых отвезли их в медпункт. Еще 13 пропали без вести, - сказал Фам Ван Тьеу, председатель общины На Мео.

Как сообщает местное издание VN Express, один и пропавших без вести, пытался спасти свинью, которую уносило течением. В итоге его самого снесло сильным потоком воды. Многие населенные пункты оказались отрезаны друг от друга из-за наводнения. Люди даже не успели ничего предпринять. Наводнение началось ночью, когда все спали.

МИД РФ предупредил отреагировал на буйство стихии во Вьетнаме, сообщив о шторме в своем Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU