Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-04T05:43:27+03:00

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября. По мнению, советника главы кабмина Доминика Каммингса Джонсону не помешает это сделать даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесут его правительству вотум недоверия.

Камминг сказал в разговоре с The Telegraph, что палата общин может выразить свое недоверие в сентябре, когда возобновятся заседания. Это может привести к внеочередным выборам. Однако даже при таком стечении обстоятельств, как считает советник главы кабмина, наиболее вероятна победа Консервативной партии.

Напомним, что правительство Великобритании приняло решение выделить дополнительных £2,1 миллиардов ($2,6 миллиардов) на подготовку страны к выходу из Евросоюза. При этом около £100 миллионов будет выделено на рекламную компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU