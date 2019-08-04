2019-08-04T07:31:12+03:00
Политика

Американский National Interest оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Журналисты обратили особое внимание на малые, но "эффективные" корабли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сразу после парада в Петербурге корабли направились в Кронштадт.Сразу после парада в Петербурге корабли направились в Кронштадт.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Американский журнал The National Interest посвятил целую статью главному военно-морскому параду России, приуроченному к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ.

Торжества прошли в Санкт-Петербурге 28 июля, и, как пишет автор материала, наша страна смогла продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава своего флота.

Так, он отметил присутствие на смотре новейшего фрегата "Адмирал Касатонов", на борту которого находится противоторпедная система "Пакет-НК", корвета "Гремящий" и дизельной подводной лодки "Кронштадт" проекта "Лада", а также указал на отсутствие атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и авианосца "Адмирал Кузнецов".

Журналист пришел к выводу, что столь "небольшая парадная линейка" демонстрирует решительные усилия российского Военно-морского флота по реализации новых проектов, которые постепенно заменяют советское наследие.

"Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота", - говорится в статье на National Interest.

"КП - Санкт-Петербург" публиковал самые яркие фотографии и видео с главного военно-морского парада России.

Видео парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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