Климкин считает, что половина украинцев сбежит из страны за рубеж

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-04T08:06:33+03:00

К 2050-му году население незалежной может сократиться почти на 20%

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Примерно половина граждан Украины сбежит из страны за рубеж уже через несколько лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - сделал свой прогноз глава ведомства.

При этом он заявил, что именно люди являются "самой большой ценностью" Украины - не земля или ресурсы, а потому они "заслуживают право на свободу и справедливость", передает "Обозреватель".

Сайт kp.ru писал, что годом ранее Организация Объединенных Наций давала прогноз по населению незалежной. Специалисты ООН пришли к выводу, что к 2020-му году численность жителей этой страны сократится примерно на 18%. Причиной станет трудовая миграция. Уже сейчас Украину ежегодно покидают около миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU