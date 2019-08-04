США приветствовали соглашение о прекращении огня в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-04T08:28:13+03:00

Официальному Дамаску удалось заключить перемирие с оппозицией, но на территории страны все еще остаются террористы

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Соединенные Штаты положительно оценили новость о том, что сирийским властям и оппозиции удалось заключить соглашение о прекращении огня в районе Идлиба.

Сайт kp.ru писал, что переговоры сторон состоялись накануне в казахстанском Нур-Султане. Перемирие будет соблюдаться при условии, что боевики вместе с тяжелой артиллерией отойдут от демилитаризованной зоны на 20 километров.

"Мы приветствуем новость о том, что в Идлибе было объявлено о прекращении огня, но что действительно важно, так это прекращение нападений на гражданских лиц. Мы будем признательны за любые усилия, направленные на достижение этой важной цели", - написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус у себя в микроблоге в Twitter.

Она заявила, что в ведомстве высоко оценили вклад Турции, России и лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в установление режима прекращения огня в сирийской провинции, а также призвала продолжать обсуждение ситуации на международных площадках, поскольку военного решения конфликта не существует.

Стоит напомнить, что в арабской республике все еще остаются террористы, которые не соглашались на перемирие, а потому вероятно продолжат атаковать позиции правительственной армии и мирное население.

ИСТОЧНИК KP.RU