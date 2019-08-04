Мальта разрешила высадиться на берег 40 мигрантам с судна Alan Kurdi

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-04T08:50:22+03:00

Беженцев приняли по просьбе Германии, которая пообещала распределить их между странами ЕС

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На берег Мальты высадились 40 мигрантов с судна Alan Kurdi, принадлежащего немецкой неправительственной организации Sea Watch. Власти островного государства решили принять беженцев после того, как об этом попросили в ФРГ.

"В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту", - сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

Дальше Берлин совместно с Европейской комиссией должен организовать распределение спасенных беженцев среди государств-членов ЕС. По словам Муската, ни один из мигрантов не останется на Мальте.

Стоит отметить, что корабль Alan Kurdi назвал в честь трехлетнего курдского мальчика, чье тело было выброшено на берег Турции в 2015 году. Сайт kp.ru писал, что ребенок вместе с мамой и пятилетним братом бежал из осажденного террористами сирийского города Кобани. Вместе они пытались добраться до греческого острова Кос, но шлюпка перевернулась через полчаса после отплытия. Алан Курди погиб, а фотография его выброшенного на берег тельца облетела весь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU